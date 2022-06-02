Бывшего управляющего директора "КазМунайГаза" объявили в розыск

Ибулла Серди. Фото: intergas.kz

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бывшего управляющего директора АО НК "КазМунайГаз" Ибуллу Серди. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

"Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший управляющий директор АО НК "КазМунайГаз" Серді Ибулла Жұмағұлұлы 1976 года рождения.

Гражданин И. Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору", – говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что при установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении необходимо сообщить по телефонам доверия АФМ (+7 7172 708 478, +7 7172 767 921) либо по адресу: город Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10.

"За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется", – добавили в АФМ.

Ибулл Серди начал работать в газовой отрасли еще в 2003 году. С 2018 по 2020 годы он занимал должность Управляющего директора по транспортировке и хранению газа АО НК "КазМунайГаз".

С ноября 2020 года он являлся первым заместителем председателя правления АО "КазТрансГаз".

24 января 2022 года Серди был назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "КазТрансГаз". 17 марта стало известно, что должность председателя правления компании занял Санжар Жаркешов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972285-byvshego-upravlyayuschego-direktora-kazmunaygaza-obyavili-v-rozysk/