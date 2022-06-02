Супружескую пару связали и ограбили в ЗКО

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В Акбулакском сельском округе Бурлинского района в ночь на 1 июня произошло ограбление. При этом злоумышленники связали супружескую пару. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".

По словам жителей села Акбулак, пенсионеров связали и ограбили. Это сделали трое неизвестных в масках.

Аким Акбулакского сельского округа Замзагуль Калимова сообщила, что пожилая супружеская пара живет отдельно от детей, семья благополучная.

В пресс-службе ДП ЗКО пояснили, что в село были направлены наиболее опытные сотрудники криминальной полиции. Факт зарегистрирован по статье 191 УК РК "Грабеж". Проводится расследование.

Напомним, в Костанайской области произошел похожий случай. Злоумышленник пробрался в дом к пенсионерке, связал ее и забрал 300 тысяч тенге. 36-летнего подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972274-supruzheskuyu-paru-svyazali-i-ograbili-v-zko/