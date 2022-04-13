Связал и забрал деньги: мужчина пробрался в дом и напал на женщину в Костанайской области
В селе Аманкарагай произошло разбойное нападение. 19 марта незнакомец обманным путем проник в дом к пенсионерке под предлогом покупки картофеля, связал женщину и забрал ее сбережения. Об этом сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей официальной странице в Facebook.
Злоумышленник попал в дом к 80-летней пенсионерке под предлогом покупки картофеля, применил силу, связал ее и забрал 300 тысяч тенге.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Камыстинского района был задержан 36-летний подозреваемый. Мужчина ранее был судим за совершение аналогичных преступлений.
Сейчас он помещен под стражу. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой".
Начальник департамента полиции Костанайской области также напомнил гражданам о мерах безопасности. Ерлан Омарбеков порекомендовал не пускать в дом малознакомых людей и быть бдительными.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964849-svyazal-i-zabral-dengi-muzhchina-probralsya-v-dom-i-napal-na-zhenschinu-v-kostanayskoy-oblasti/