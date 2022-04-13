Связал и забрал деньги: мужчина пробрался в дом и напал на женщину в Костанайской области

Место происшествия. Фото: со страницы Ерлана Омарбекова в Facebook

В селе Аманкарагай произошло разбойное нападение. 19 марта незнакомец обманным путем проник в дом к пенсионерке под предлогом покупки картофеля, связал женщину и забрал ее сбережения. Об этом сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей официальной странице в Facebook.

Злоумышленник попал в дом к 80-летней пенсионерке под предлогом покупки картофеля, применил силу, связал ее и забрал 300 тысяч тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Камыстинского района был задержан 36-летний подозреваемый. Мужчина ранее был судим за совершение аналогичных преступлений.

Место происшествия. Фото: со страницы Ерлана Омарбекова в Facebook

Сейчас он помещен под стражу. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой".

Начальник департамента полиции Костанайской области также напомнил гражданам о мерах безопасности. Ерлан Омарбеков порекомендовал не пускать в дом малознакомых людей и быть бдительными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964849-svyazal-i-zabral-dengi-muzhchina-probralsya-v-dom-i-napal-na-zhenschinu-v-kostanayskoy-oblasti/