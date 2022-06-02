Женщину заподозрили в обмане односельчан на 15 млн тенге в Карагандинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

28-летнюю казахстанку заподозрили в мошенничестве: по версии полиции, женщина оформила кредиты на 15 млн тенге на сельчан из Карагандинской области. Об этом сообщает медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, еще в феврале в полицию обратился 61-летний житель Жанааркинского района. Мужчина сообщил, что неизвестный оформил на него кредит на покупки на 500 тысяч тенге.

При этом о кредите мужчина узнал только после звонка из банка - его попросили закрыть задолженность. Как оказалось, заем был оформлен еще в прошлом году.

Полицейским удалось установить подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя безработная жительница этого же района.

По версии правоохранителей, жертвами аферистки стали еще 13 сельчан, на которых она оформила кредиты на сумму около 15 млн тенге.

Сейчас в отношении подозреваемой ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что в Семее 19-летний студент из колледжа стал жертвой мошенника, "купив" у злоумышленника за 10 млн тенге одноразовые электронные сигареты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972136-zhenschinu-zapodozrili-v-obmane-odnoselchan-na-15-mln-tenge-v-karagandinskoy-oblasti/