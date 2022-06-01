Мошенник выманил у студента 10 млн тенге за несуществующие "одноразки" в Семее

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19-летний студент одного из колледжей Семея стал жертвой мошенника, "купив" у злоумышленника за 10 млн тенге одноразовые электронные сигареты. Об этом сообщает Департамент полиции ВКО в своем официальном Instagram-профиле.

Такая жалоба от студента поступила в полицию в начале мая.

"Потерпевший сообщил, что его 26-летний знакомый обманом, под предлогом покупки одноразовых электронных сигарет завладел его денежными средствами на сумму свыше 10 млн тенге", – рассказали в ДП ВКО.

Стражи порядка задержали предполагаемого мошенника. Свою вину задержанный признал частично.

"В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", – добавили в полиции.

Сейчас полицейские проводят расследование по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК РК). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972116-moshennik-vymanil-u-studenta-10-mln-tenge-za-nesuschestvuyuschie-odnorazki-v-semee/