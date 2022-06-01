Спецоперация в ВКО: задержаны подозреваемые в вымогательстве (видео)

Задержание. Кадр из видео: ДП ВКО

В Усть-Каменогорске в ходе спецоперации задержаны подозреваемые в вымогательстве. Двоих парней обвиняют в том, что они на протяжении полугода требовали деньги у студента, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, в начале мая в полицию поступила оперативная информация о том, что двое жителей Усть-Каменогорска с ноября прошлого года по апрель 2022 года занимаются вымогательством денег у 19-летнего студента.

В ходе проверки эти сведения подтвердились. Подозреваемыми оказались молодые люди 19 и 22 лет.

Как выяснили стражи порядка, один из парней, узнав, что у его одногруппника на счете есть средства, рассказал об этом своему старшему товарищу, с которым у них и возник умысел на совершение противоправных действий.

Злоумышленникам удалось получить часть денег. Однако потом потерпевший, опасаясь расправы, стал скрываться от них, перестал посещать учебное заведение и место работы. Молодому человеку даже пришлось сменить место жительства.

Но его все равно преследовали. В общей сложности ущерб составил 1,5 млн тенге.

Кроме того, подозреваемым удалось оформить на имя потерпевшего 2 кредита на смартфоны стоимостью более 150 000 тенге каждый.

"Задержать их обоих удалось с поличным, когда они в очередной раз запланировали получить денежные средства в сумме 200 000 тенге. В ходе проведения обыска у одного из них при себе были обнаружены и изъяты: сотовый телефон, 44 000 тенге наличными и банковская карта", - отметили в ДП ВКО.

По данному факту проводится расследование по ст.194 ч.2 УК РК (Вымогательство). Один из подозреваемых водворен в ИВС, в отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972004-spetsoperatsiya-v-vko-zaderzhany-podozrevaemye-v-vymogatelstve-video/