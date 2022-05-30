ОПГ нанесла ущерб на 300 млн тенге в Карагандинской области (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, для реализации преступного умысла было создано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 годы превысил 2 миллиарда тенге.

В результате в государственный бюджет не поступило более 300 млн тенге в виде налогов.

"В отношении организатора избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд", - рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области ОПГ занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и нанесла ущерб государству на 1,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971667-opg-nanesla-uscherb-na-300-mln-tenge-v-karagandinskoy-oblasti-video/