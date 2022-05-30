Межрегиональная ОПГ ликвидирована в ходе спецоперации МВД Казахстана

Задержание. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

При проведении организованной департаментом криминальной полиции МВД РК совместно с ДП Павлодарской области специальной операции с поличным задержана межрегиональная преступная группа из пяти человек, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Подозреваемых задержали с поличным при перегоне 40 голов лошадей, похищенных в Семее. Им также вменяются шесть краж скота в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Всего было похищено 167 голов.

При обысках у подозреваемых обнаружены еще 67 украденных лошадей, автомашина и два мотоцикла.

Установлено, что в группе была четкая иерархия и распределение ролей между участниками. При этом похищенный скот перегонялся в заготовленную для убоя местность, мясо сбывалось знакомым мясникам для дальнейшей продажи населению.

В отношении задержанных дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 262 УК РК (Создание, руководство и участие в организованной преступной группе).

Напомним, ранее сообщалось о начатом досудебном расследовании по ч.4 ст.188-1 УК РК (Скотокрадство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971568-mezhregionalnaya-opg-likvidirovana-v-hode-spetsoperatsii-mvd-kazahstana/