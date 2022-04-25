Спецоперацию по задержанию преступной группы сняли с дрона в Павлодарской области

Кадр из видео: polisia.kz

22 апреля в Павлодарской области в ходе проведения спецоперации полицейские с поличным задержали четырех участников преступной группы. Стражи порядка показали оперативные кадры, снятые с дрона. Подробности сообщаются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов, преступная группа задержана при перегоне 40 похищенных лошадей вблизи участка Жакабай в Майском районе.

"Участниками группы являются жители Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Установлено, что лошади принадлежат жителю ВКО. Кроме того, установлена причастность подозреваемых к краже 23 лошадей, принадлежащих другому жителю ВКО, имевшей место 13 апреля", - сообщил Болат Нурсеитов.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188-1 части 4 УК РК (Скотокрадство).

Задержанные арестованы. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966660-spetsoperatsiyu-po-zaderzhaniyu-prestupnoy-gruppy-snyali-s-drona-v-pavlodarskoy-oblasti/