"Парень заступился за ребенка": драку в автобусе сняли на видео в Петропавловске

Кадр из видео: instagram.com/petro_online

На видео сняли драку, произошедшую в одном из автобусов Петропавловска. Авторы ролика уверяют, что один из участников конфликта заступился за мальчика, которого обижали собственные родители, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик появился в одном из Instagram-пабликов.

По словам автора поста, незнакомый парень вступился за ребенка, которого обижал отец. В результате, прямо в общественном транспорте завязалась драка.

"Это произошло в автобусе №7. Парень заступился за ребенка, мальчику лет 10. Родители были в нетрезвом состоянии, разговаривали с ребенком на матах, угрожая ему по типу "закрой свой рот, иначе сломаю". Затем завязалась драка", – говорится в подписи к опубликованному видео.

На публикацию отреагировало Управление полиции Петропавловска.

"В действиях данных лиц усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство". В настоящее время участники конфликта устанавливаются", – сообщили в полиции.

Между тем горожане в комментариях под постом требуют привлечь к ответственности родителей ребенка, а также проверить семью.

"А как ребенок потом будет дома с этими родителями?", "Это они себя так ведут в общественном месте, а что творится за закрытыми дверями?", "Вот таких неадекватных родителей и должны наказывать и проверять правоохранительные органы!" – гласят комментарии под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971539-paren-zastupilsya-za-rebenka-draku-v-avtobuse-snyali-na-video-v-petropavlovske/