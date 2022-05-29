Очередной кортеж с выпускниками наказали на юге Казахстана (видео)

Пассажиры одного из автомобилей. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.taraz

В социальных сетях распространилось видео, на котором выпускники школ едут в веренице машин и высовываются по пояс из окон. Как выяснилось, случай произошел в Жамбылской области – его прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись с выпускниками была размещена в Instagram-сообществе kris.p.taraz. На кадрах можно заметить, как будущие студенты грубо нарушают ПДД.

Полиция не оставила этот случай без внимания.

"В ходе мониторинга социальных сетей стражами порядка выявлено видео, где кортеж с выпускниками школ в Турар Рыскуловском районе нарушает правила дорожного движения", – говорится в сообщении департамента полиции.

Были оштрафованы водители шести автомобилей: Toyota Land Cruiser Prado, Audi 80, BMW 735, VAZ 210540 и двух Toyota Camrу.

Они привлечены к административной ответственности по статье 593 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов".

Ранее были наказаны водители кортежей с выпускниками в Шымкенте. Произошло это после того, как в соцсетях опубликовали несколько видеозаписей, на которых были запечатлены нарушения ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971499-ocherednoy-kortezh-s-vypusknikami-nakazali-v-zhambylskoy-oblasti-video/