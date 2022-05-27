Заместителя акима задержали в Туркестанской области

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Заместителя акима Тюлькубасского района Туркестанской области подозревают в получении взятки. Об этом сообщила Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района.

Чиновника подозревают в получении через пособника взятки в сумме 4 млн тенге от директора строительной компании за оказание содействия в признании победителем и заключение договора государственных закупок.

"Подозреваемые лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Туркестана", - пояснили в Антикоррупционной службе.

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудников сельхозуправления Алматинской области подозревают в хищении 50 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971403-zamestitelya-akima-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/