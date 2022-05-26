Сотрудников сельхозуправления Алматинской области подозревают в хищении 50 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование в отношении экс-руководителя управления сельского хозяйства региона и других должностных лиц. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, досудебное расследование проводится по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Экс-главу управления сельского хозяйства Алматинской области и других должностных лиц обвиняют в том, что они группой лиц по предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных средств в сумме 50 миллионов тенге.

Эти деньги были выделены на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы". Хищение произошло путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости.

Расследование продолжается. Другую информацию в интересах следствия в Антикоррупционной службе не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971111-sotrudnikov-selhozupravleniya-almatinskoy-oblasti-podozrevayut-v-hischenii-50-mln-tenge/