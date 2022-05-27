Антикор высказался о задержании полицейских, составивших протоколы на водителя маслихата

Задержание. Кадр из видео: instagram.com/angry_taldyk

В соцсетях появилась информация о том, что в Талдыкоргане задержали полицейских, которые составили протокол в отношении водителя служебного авто маслихата Алматинской области. На информацию отреагировали в Антикоррупционной службе Казахстана. Комментарий размещен в официальном Telegram-канале ведомства.

"Сотрудников дорожной полиции Талдыкоргана, которые вчера помогли задержать водителя секретаря маслихата Алматинской области с подложными номерами, сегодня задержали борцы с коррупцией", - сообщила блогер Сандугаш Дуйсенова в Instagram.

Информацию по этому поводу прокомментировали в Антикоррупционной службе Казахстана.

"В социальных сетях распространяется информация о задержании Антикоррупционной службой двух сотрудников дорожной полиции Алматинской области. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к ответственности секретаря маслихата.

От лица Антикоррупционной службы сообщаем, что данные факты между собой никак не взаимосвязаны", - отметили в ведомстве.

В Антикоре обратились к общественности, попросили не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

Напомним, ранее блогер в Талдыкоргане сняла на видео машину акимата Алматинской области с установленными на ней подложными номерами. Она пояснила, что ездит на данном автомобиле секретарь маслихата региона. Полицейские остановили водителя и привлекли к административной ответственности. Kia отправили на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971391-antikor-vyskazalsya-o-zaderzhanii-politseyskih-sostavivshih-protokoly-na-voditelya-maslihata/