Номера авто акимата Алматинской области заинтересовали блогера и полицию (видео)

Кадр из видео: instagram.com/angry_taldyk

В Талдыкоргане выявили машину с подложным госномером. Выяснилось, что транспортное средство находится на балансе акимата Алматинской области. Водитель привлечен к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Активист и блогер Сандугаш Дуйсенова сняла на видео машину акимата Алматинской области с установленными на ней оперативными номерами. Кадры были опубликованы в соцсетях.

Видно, как патрульные останавливают Kia, госномер которой не соответствует документам, представленным ее водителем.

"Сегодня поймали служебное авто секретаря областного маслихата. На автомашине установлены подложные номера", - указывает общественница.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что транспортное средство действительно состоит на балансе акимата Алматинской области. В отношении водителя составлены протоколы по двум статьям КоАП РК.

"Факт использования на автомашине Kia подложного госномера подтвердился. При проверке выяснилось, что транспортное средство состоит на балансе областного акимата.

45-летний водитель служебного авто привлечен к административной ответственности по ст.590 ч.3 (Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков) и ст.590 ч.4 (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками) КоАП РК. В настоящее время машина помещена на спецстоянку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Да, эта автомашина действительно используется в служебных целях нашим областным маслихатом", - подтвердил пресс-секретарь маслихата Алматинской области Газиз Аманжолулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971308-nomera-avto-akimata-almatinskoy-oblasti-zainteresovali-blogera-i-politsiyu-video/