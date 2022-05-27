Шашлыки на природе обернулись для казахстанца тюрьмой и штрафом в 125 млн тенге

Место происшествия. Фото: МЧС РК

В прошлом году в Риддере произошел крупный пожар, в результате которого сгорели около 300 гектаров леса и погибли два человека. Был установлен подозреваемый, который развел в мангале огонь, а тот перекинулся на деревья. Местному жителю вынесли приговор, сообщается на сайте телеканала КТК.

Ущерб от пожара превысил 250 миллионов тенге. Огонь уничтожил 31 жилой дом, 37 хозяйственных построек и 6 автомобилей.

В суде Риддера дело было рассмотрено по двум уголовным статьям: причинение крупного ущерба из-за неосторожного обращения с огнем и смерти по неосторожности.

При этом было учтено наличие у подсудимого малолетнего ребенка и положительные характеристики.

"10 мая 2021 года гражданин, выехав на место отдыха, развел в мангале огонь, искры которого, упав на сухую траву, воспламенились. Огонь силой ветра стал быстро распространяться. Он, осознав, что своими силами не в состоянии потушить возникший пожар, скрылся с места правонарушения. Вина осужденного доказывается материалами дела", - отметила судья Айнур Ракимова.

В итоге мужчину отправили в колонию на 2,5 года. Кроме того, он должен выплатить 125 млн тенге ущерба по 15 искам, которые удовлетворил суд.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник: КТК

Напомним, 10 мая прошлого года близ Риддера вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на жилые дома в поселке Лесхоз. В тушении возгорания были задействованы вертолеты.

Позже в полиции сообщили, что установлен предполагаемый виновник ЧП. Также стало известно, что шашлык мог стать причиной разрушительного пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971274-shashlyki-na-prirode-obernulis-dlya-kazahstantsa-tyurmoy-i-shtrafom-v-125-mln-tenge/