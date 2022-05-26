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Задержан подозреваемый в нападении на женщину с ребенком в лифте дома в Шымкенте. Мужчину обнаружили в поезде на станции Шиели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

В ведомстве рассказали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов после происшествия стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался житель Шымкента.

Его задержание опергруппа провела в одном из вагонов поезда на станции Шиели. Мужчина пытался скрыться от уголовного преследования. Ночью он был доставлен в управление полиции Каратауского района.

"Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ДП Шымкента.

Напомним, 25 мая в лифте одного из жилых домов в Шымкенте произошло нападение на женщину с ребенком. Правоохранители зарегистрировали факт по статье "Покушение на изнасилование" и начали розыск подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971087-zaderzhan-podozrevaemyy-v-napadenii-na-zhenschinu-s-rebenkom-v-lifte-doma-v-shymkente/