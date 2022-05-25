Неизвестный напал на женщину с ребенком в лифте дома в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

В лифте одного из жилых домов в Шымкенте произошло нападение на женщину с ребенком. Правоохранители зарегистрировали факт по статье "Покушение на изнасилование". Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 25 мая в Каратауское РУП поступило заявление от местной жительницы. Молодая женщина сообщила, что в лифте дома ее пытался изнасиловать неизвестный.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по ст.24-120 УК РК "Покушение на изнасилование".

Была создана специальная группа из числа опытных оперативников, нацеленная на установление личности и задержание подозреваемого.

"Дело находится на особом контроле руководства ДП", - добавили в полиции.

Между тем издание Otyrar.kz опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как женщина с коляской поднимается по пандусу и заходит в лифт.

Следом за ней идет мужчина. Как только дверь закрывается, он хватает жертву сзади и закрывает ей рот. После чего проверяет содержимое ее карманов, попутно трогая ее.

Женщине с ребенком удалось покинуть лифт, когда открылась дверь. Неизвестный преследовать ее не стал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971009-neizvestnyy-napal-na-zhenschinu-s-rebenkom-v-lifte-doma-v-shymkente/