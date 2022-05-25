Мужчине дали пожизненный срок за убийство целой семьи в Карагандинской области

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Вынесен приговор жителю Шетского района, который летом прошлого года зарезал целую семью в поселке Агадырь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Карагандинской области.

По материалам уголовного дела, мужчина совершил тройное убийство для сокрытия кражи. 11 августа прошлого года он похитил из гаража семьи надувную резиновую лодку.

Хозяйка дома заподозрила его в краже и на следующий день заявила, что обратится в полицию. Именно после этого, по версии следствия, подсудимый решился на убийство.

Сначала он перерезал горло владелице дома, потом ее дочери, а после убил главу семейства. Последний в этот момент спал, не подозревая об опасности.

В суде мужчина не выразил раскаяния, а его адвокат просил назначения минимального наказания. Он заявил, что кражи не было и просил судить подзащитного только за убийства. Прокурор запросил для подсудимого пожизненное лишение свободы.

Суд признал сельчанина виновным в краже и тройном убийстве. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии чрезвычайной безопасности. Также с него взыскан моральный ущерб в пользу потерпевшей стороны в размере 15 миллионов тенге. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Агадырь убита целая семья. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970922-muzhchine-dali-pozhiznennyy-srok-za-ubiystvo-tseloy-semi-v-karagandinskoy-oblasti/