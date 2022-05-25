Бивни мамонта на 1 млрд тенге пытались провезти через Казахстан в Китай

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Суд в Нур-Султане вынес приговор по делу о контрабанде бивней мамонта и рогов доисторического носорога на 1 млрд тенге - останки древних животных пытались незаконно провезти через Казахстан в Китай, сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры РК.

На скамье подсудимых оказался гражданин А. Его обвиняли в попытке вывоза контрабандным путем из Республики Саха в Китай бивней мамонтов и доисторического носорога.

По оценкам экспертов, вес останков древних животных составляет более 5 тонн, а стоимость превышает 1 млрд тенге.

"В уполномоченный орган Казахстана для получения лицензии на вывоз предметов, предоставлены заключения российского специалиста, лишенного аккредитации, с ложными выводами об отсутствии культурной ценности", - сообщили в надзорном органе.

Сотрудники Главной транспортной прокуратуры совместно с российскими коллегами собрали доказательства виновности гражданина А.

В итоге мужчину признали виновным - ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев.

Основную часть бивней передали в Национальный музей Казахстана, а оставшиеся – предпринимателям Республики Саха РФ, которые и являются их законными владельцами.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В октябре прошлого года сообщалось, что в аэропорту Нур-Султана был задержан россиянин, пытавшийся провести в Китай бивни мамонта на 173 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970885-bivni-mamonta-na-1-mlrd-tenge-pytalis-provezti-cherez-kazahstan-v-kitay/