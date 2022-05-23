12-летнюю девочку ограбили в Алматинской области
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Полицейские Алматинской области задержали мужчину, которого подозревают в ограблении 12-летней девочки в городе Кунаев. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.
Как сообщили стражи порядка, 21 мая в полицию города Кунаев обратилась 36-летняя местная жительница, которая заявила об ограблении своей 12-летней дочери.
Следователи выяснили, что на школьницу в подъезде многоэтажного жилого дома напал взрослый мужчина. Он отобрал у ребенка смартфон и чехол от наушников.
Несмотря на то, что ущерб потерпевшей был оценен в 90 тысяч тенге, полицейские организовали масштабные поиски грабителя, напавшего на беззащитную школьницу.
Подозреваемым оказался 38-летний мужчина из пригородного поселка Заречный. Его задержали и поместили под стражу.
Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 191 УК РК ("Грабеж").
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970665-12-letnyuyu-devochku-ograbili-v-almatinskoy-oblasti/