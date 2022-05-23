Тело девочки нашли на свалке: мать и дядю ребенка арестовали в Алматинской области

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В Саркане санкционировали арест подозреваемым в убийстве малолетней девочки, чьи скелетированные останки были обнаружены на свалке. Взяты под стражу мать и дядя погибшего ребенка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве уточнили, что девочке было полных 4 года, а не 5, как сообщалось ранее. Ее тело нашли на свалке бытовых отходов в Саркане 17 мая.

Вскоре была установлена 19-летняя мать ребенка. Женщина пояснила, что дочь страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью.

В феврале этого года она якобы заболела и скончалась. Ее тело на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат молодой женщины.

"В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, похоронив его в городском карьере. В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест", - сообщили в ДП Алматинской области.

Уголовное дело расследуется по ст.99 ч.3 УК РК (Убийство малолетнего).

Напомним, ранее сообщалось, что скелетированные останки 5-летней девочки нашли на свалке в Саркане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970639-telo-devochki-nashli-na-svalke-mat-i-dyadyu-rebenka-arestovali-v-almatinskoy-oblasti/