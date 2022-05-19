Скелетированные останки 5-летней девочки нашли на свалке в Алматинской области

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В Саркане на городской свалке обнаружили скелетированные останки малолетней девочки. Правоохранителям удалось установить личность ребенка и его матери, оказавшейся 19-летней местной жительницей. Сейчас молодую женщину допрашивают следователи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Тело девочки на свалке жители Саркана обнаружили 17 мая. Пол ребенка и его предположительный возраст удалось определить лишь по верхней одежде.

Полицейские сразу организовали необходимые мероприятия, чтобы установить личность девочки и все обстоятельства по делу.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось установить личность ребенка, а также его матери. Ею оказалась 19-летняя жительница Саркана. Она призналась, что это ее 5-летняя дочь, которая страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью.

По словам женщины, в феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался, в связи с чем она со своим 21-летним братом решила скрытно похоронить девочку на окраине города.

Сейчас по факту назначены необходимые экспертизы. Расследование взято на особый контроль", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Ельдар Абдикенов.

В ведомстве дополнили, что молодая женщина и ее брат для дачи показаний доставлены в полицию. Дело возбуждено по статье 99 УК РК (Убийство). Останки ребенка направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970054-skeletirovannye-ostanki-5-letney-devochki-nashli-na-svalke-v-almatinskoy-oblasti/