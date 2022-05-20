Резонансное видео с экс-акимом Кульсары: полиция возбудила два уголовных дела

Каржау Шаргабаев. Кадр из видео: с личной страницы в Facebook

В соцсетях обсуждали резонансное видео с экс-акимом Кульсары. В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что в настоящее время зарегистрированы два уголовных дела, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что видеозапись распространилась в соцсетях 20 мая.

На ней неизвестные жители микрорайона "Коктем" в Атырау задержали мужчину, который представился бывшим акимом Кульсары Каржау Шаргабаевым. У него нашли пакетик порошкообразного вещества белого цвета. По словам автора ролика, данное вещество является наркотиком.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.296 ч.2 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).

Устанавливается местонахождение жителя Жылыойского района Каржау Шаргабаева 1981 года рождения", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Как дополнили в ведомстве, после видеообращения бывшего чиновника в Facebook, в котором он заявил, что 19 мая 7-8 неизвестных избили его, забрали телефон, записали на камеру и пригрозили, также зарегистрировано уголовное дело по ст.293 ч.2 п.1 УК (Хулиганство).

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео с бывшим акимом Кульсары. Мужчина показал сверток и пояснил, что пришел его забрать по просьбе знакомых. Позже Каржау Шаргабаев разместил видеообращение с заявлением о том, что 19 мая на него напали неизвестные, избили и заставили оговорить себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970342-rezonansnoe-video-s-eks-akimom-kulsary-politsiya-vozbudila-dva-ugolovnyh-dela/