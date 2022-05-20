Видео с экс-акимом Кульсары обсуждают в Сети

Каржау Шаргабаев. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В социальных сетях опубликовали видео с бывшим акимом Кульсары (Атырауская область). Мужчина представился Каржау Шаргабаевым и показал сверток, который он якобы пришел забрать по просьбе знакомых. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нам неоднократно скидывали кадры с закладчиками, которых граждане-активисты поймали за работой и немного наказали. Но этот случай из ряда вон выходящий. На видео Каржау Шаргабаев - бывший аким Кульсары, города рядом с Атырау (пост занимал с декабря 2018 по июнь 2019)", - говорится в подписи к видео.

На кадрах был запечатлен мужчина, который показал сверток и пояснил, что пришел его забрать по просьбе знакомых. Он не знал, что в нем находится. Ему сказали, что это лекарство. При этом на лице бывшего чиновника можно заметить кровоподтеки.

Пользователи принялись обсуждать увиденное и строить свои предположения по поводу произошедшего.

"Миф", "Пенсии не хватило", "Зачем бить?" - пишут комментаторы.

Через некоторое время Каржау Шаргабаев опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook. Он заявил, что 19 мая на него напали неизвестные, избили и заставили оговорить себя.

Между тем ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Атырауской области.

"По данному факту проводится проверка. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970286-video-s-eks-akimom-kulsary-obsuzhdayut-v-seti/