Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники в Казахстане

Кадр из видео: АФМ РК

В Восточно-Казахстанской области выявлено хищение более 1 млрд тенге должностными лицами АО "Семипалатинский машиностроительный завод". Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, хищение осуществлялось путем завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов.

"Следствие установило, что первый заместитель генерального директора Семипалатинского машиностроительного завода Сулейменов умышленно вместо новых двигателей для танков организовал поставку двигателей, выпущенных еще в 1985-2012 годах", - рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Приговором суда Семея он признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что директора строительной компании задержали в Семее по подозрению в мошенничестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970016-starye-dvigateli-vmesto-novyh-postavlyali-dlya-voennoy-tehniki-v-kazahstane/