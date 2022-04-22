Директора стройкомпании задержали в Семее по подозрению в мошенничестве

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Злоумышленник выманил 3,4 млн тенге у жителя Семея, пообещав тому помощь в трудоустройстве. Полицейские задержали предполагаемого мошенника, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

О факте мошенничества полиции стало известно в середине марта.

Потерпевшим оказался 49-летний житель Семея. По словам горожанина, малознакомый мужчина пообещал трудоустроить его, но за это потребовал денежное вознаграждение. Всего потерпевший передал "помощнику" 3,4 млн тенге.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 57-летний директор строительной компании. Во время допроса злоумышленник дал признательные показания", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

"Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966353-direktora-stroykompanii-zaderzhali-v-semee-po-podozreniyu-v-moshennichestve/