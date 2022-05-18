Участников беспредельного кокпара арестовали в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: ALMATY_KRIS_P

В Каскелене участников скандального кокпара решением суда арестовали на десять суток, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Видео со всадниками, устроившими дикие скачки и погромы в центре Каскелена, распространились в соцсетях и вызвали общественный резонанс.

Позже задержанные записали видеообращение к общественности и извинились.

"Кокпар организовали в честь нашего дедушки и нашего годовалого племянника. Мы не ожидали, что так произойдет, а кокпар выйдет из-под контроля. Мы не думали, что будет такой ущерб. Извините нас, пожалуйста. Такое больше не повторится", - попытались оправдаться двое всадников.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в настоящее время установлены 6 участников беспредельного кокпара.

В отношении нарушителей собрали материалы по ст.434 ч.1 (Мелкое хулиганство) и ст.614 ч.1 (Создание препятствий для транспортных средств) КоАП РК, которые были направлены на рассмотрение Специализированного межрайонного административного суда.

"Полицейскими были задержаны 6 участников кокпара, которые создали угрозу безопасности жителей города и водителей автотранспорта, а также нанесли им материальный ущерб. Решением суда их привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде ареста сроком на 10 суток каждому", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 15 мая в Каскелене устроили кокпар прямо на проезжей части, громя припаркованные авто на лошадях.

Позже стало известно, что организатора и троих участников конной игры задержали. Выяснилось, что 66-летний мужчина решил провести состязания по случаю дня рождения племянника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969832-uchastnikov-bespredelnogo-kokpara-arestovali-v-almatinskoy-oblasti/