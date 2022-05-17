Организатора и участников кокпара, переросшего в погром, задержали в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: ALMATY_KRIS_P

В Каскелене правоохранители задержали организатора и троих участников несанкционированного кокпара, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Задержанные были доставлены в Карасайское районное управление полиции. Организатором конной игры оказался 66-летний пенсионер.

"Установлено, что кокпар был организован 66-летним жителем Каскелена по случаю дня рождения племянника. По показаниям задержанных, конная игра сначала проходила в поле на окраине Каскелена, но позднее переместилась на городские улицы.

Мужчины привлекаются к ответственности по ст.434 (Мелкое хулиганство) и ст.614 (Создание препятствий для транспортных средств) КоАП РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что розыск остальных участников кокпара продолжается. Также стражи порядка намерены установить личность всадника, повредившего автомашину 34-летнего горожанина.

Напомним, 15 мая в центре Каскелена участники кокпара застопорили движение автотранспорта и повредила одну из припаркованных машин. Пострадавший автовладелец обратился с официальным заявлением в органы правопорядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969688-organizatora-i-uchastnikov-kokpara-pererosshego-v-pogrom-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/