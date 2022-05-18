"Позор": как экс-замакима Атырауской области Нурлан Таубаев отреагировал на приговор (видео)

Оглашение приговора. Кадр из видео: azh.kz

Накануне был оглашен приговор бывшему первому заместителю акима Атырауской области Нурлану Таубаеву и экс-руководителю управления строительства региона Тимуру Басарову. Что происходило в этот момент в зале суда, рассказывает "Ак Жайык".

После оглашения приговора судья Зарема Хамидуллина перешла к его разъяснению. В это время Нурлан Таубаев часто произносил слово "позор".

Он заявил, что вердикт почти полностью копирует обвинительный акт, а дело в отношении него было сфабриковано Антикоррупционной службой.

"Вам не стыдно?" - спросил он судью. На что она сделала ему замечание.

Бывший первый заместитель акима региона сказал, что с момента его ареста дело расследовалось несправедливо, а признание второго фигуранта было вызвано давлением со стороны правоохранительных органов.

Отец осужденного экс-чиновника выразил мнение, что на его сына наговаривают. Некоторые из сидящих в зале тоже выражали протест против приговора.

Нурлан Таубаев продолжал выражать свое несогласие до тех пор, пока его не увели конвойные.

Адвокат Нурлан Жолболов пояснил, что на приговор будет подана апелляционная жалоба.

Напомним, бывшие госслужащие предстали перед судом по обвинению в попытке получения взятки в сумме 185 млн тенге за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию нового больничного комплекса в Кульсары.

Вчера, 17 мая, по громкому делу был оглашен приговор. Суд признал экс-чиновников виновными в покушении на получение взятки. Нурлан Таубаев получил 10 лет лишения свободы, Тимур Басаров - 5 лет.

Оба осужденных провели в следственном изоляторе 20 месяцев. Этот срок удваивается (40 месяцев) и считается уже отбытой частью назначенного наказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969818-pozor-kak-eks-zamakima-atyrauskoy-oblasti-nurlan-taubaev-otreagiroval-na-prigovor-video/