Разбил таблички, сломал оградки: жителя Уштобе подозревают в осквернении мест захоронений

Фото с места событий: ДП Алматинской области

34-летнего жителя Уштобе подозревают в осквернении мест захоронений в Алматинской области. Мужчина страдает психическим расстройством и был задержан повторно за повреждение могил, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

Как отметили в ведомстве, информация о факте вандализма на кладбище близ села Кишитобе поступила 14 мая. На место преступления прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили разбитые таблички, разломанные надгробные плиты и могильные оградки.

Осквернению подверглось пять захоронений, сообщили стражи порядка.

Предполагается, что к данному преступлению причастен 34-летний житель Уштобе. Ранее этого мужчину уже уличали в подобных деяниях. Отмечается, что подозреваемый страдает тяжелым психическим расстройством.

"По обоим фактам возбудили расследование, предусмотренное ст. 294 УК РК "Вандализм", но позднее уголовные дела переквалифицировали на ст. 314 УК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронений". Его мать пояснила, что сын страдает врожденным психическим расстройством, после чего подозреваемого поместили в психоневрологический диспансер и назначили обязательную в таких случаях экспертизу", - сообщил начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемый провел в медучреждении около двух месяцев. После того как он оказался дома, как предполагают полицейские, мужчина вновь принялся за старое.

В полиции зарегистрировали открывшиеся факты и вновь поместили задержанного в талдыкорганский психдиспансер.

По информации полицейских, после подтверждения медиками психического состояния подозреваемого материалы дела планируют направить в суд.

Напомним, что в январе текущего года вандалы разгромили и разграбили кладбище в Уштобе. Последствия разгрома сняли на видео и выложили в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969557-razbil-tablichki-slomal-ogradki-zhitelya-ushtobe-podozrevayut-v-oskvernenii-mest-zahoroneniy/