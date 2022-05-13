Арестован замначальника департамента полиции Павлодарской области

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Замначальника департамента полиции Павлодарской области арестован по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил глава МВД Марат Ахметжанов на пресс-конференции в Павлодаре, передает корреспондент NUR.KZ.

"Он подозревается в хищении бюджетных средств. Детали не буду конкретизировать. Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование, но там принимают участие и наши сотрудники. Они вовлечены в следственно-оперативную группу.

Выявлено, что действительно имеются факты хищения. На сегодня его действия квалифицированы. Надзирающим прокурором это утверждено. С санкции следственного суда он арестован", - сообщил глава МВД.

Марат Ахметжанов отметил, что расследование продолжается. Он добавил, что и его бывший руководитель тоже подозревается в совершении этих незаконных деяний. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и привлечение к уголовной ответственности.

Министр уточнил, что, по версии следствия, полицейскими завышались цены при госзакупке материально-технических средств для нужд департамента полиции Павлодарской области.

"По моим сведениям, задержаны и с санкции суда арестованы ряд предпринимателей, которые в сговоре поставляли это оборудование", - сказал Марат Ахметжанов.

Напомним, ранее сообщалось, что по подозрению в хищении бюджетных средств задержан замначальника ДП региона. Также в Антикоррупционной службе информировали, что экс-глава полиции Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969228-arestovan-zamnachalnika-departamenta-politsii-pavlodarskoy-oblasti/