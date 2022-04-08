Задержан замначальника департамента полиции Павлодарской области

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По подозрению в хищении бюджетных средств задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области. Информацию подтвердили в МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

"В рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с Антикоррупционной службой задержан заместитель начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств", - рассказали в МВД РК.

Здесь добавили, что создана совместная следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по ст.189 ч.4 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Также данные сведения подтвердила Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

"Антикоррупционной службой совместно с МВД в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств. Создана межведомственная следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Иную информацию в интересах следствия в обоих ведомствах не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964107-zaderzhan-zamnachalnika-departamenta-politsii-pavlodarskoy-oblasti/