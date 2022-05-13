Подозреваемого в хулиганстве на территории школы задержали в Кокшетау (видео)

Кадр из видео: ДП Акмолинской области

9 мая руководитель одного из учебных заведений для одаренных детей в Кокшетау сообщила в полицию о факте хулиганства. Подозреваемого задержали. Сейчас проводится досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Центром оперативного управления ориентировка с описанием подозреваемого и его маршрутом передвижения была передана экипажам батальона патрульной полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что 9 мая около 07.40 часов утра неизвестный разбил стекла перегородки входной двери школы.

Мужчину задержали. Его опознал охранник учебного заведения. Подозреваемым оказался 29-летний житель Кокшетау, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК РК "Хулиганство".

Напомним, в Уральске 9 мая пьяный мужчина бил кирпичом по пункту полиции. Его в итоге арестовали на 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969132-podozrevaemogo-v-huliganstve-na-territorii-shkoly-zaderzhali-v-kokshetau-video/