"Атаковавшего" пункт полиции мужчину арестовали в Уральске

Место происшествия. Кадр из видео: tiktok.com/@sarvat_azer

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что суд арестовал мужчину, который бил кирпичом по пункту полиции в Уральске и попал на видео, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, мужчина после инцидента арестован судом на 10 суток.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео из Уральска, на котором видно, как мужчина пытается разбить кирпичом пункт полиции. В ДП Западно-Казахстанской области сообщили, что инцидент произошел 9 мая примерно в 09.30 часов.

На тот момент правоохранители находились на площади Победы и стационарный пункт по улице Нурпеисовой пустовал. В отношении 44-летнего нетрезвого жителя города стражи порядка составили административный протокол по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968661-atakovavshego-punkt-politsii-muzhchinu-arestovali-v-uralske/