Пьяный мужчина бил кирпичом по пункту полиции в Уральске (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: tiktok.com/@sarvat_azer

В социальных сетях появилось видео из Уральска, на котором видно, как мужчина пытается разбить кирпичом пункт полиции. На странное поведение горожанина отреагировали стражи порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области.

Видео появилось в TikTok. На кадрах видно мужчину с кирпичом в руках, который подошел к пункту полиции и ударил по нему. На место подоспели очевидцы и увели дебошира.

По информации департамента полиции Западно-Казахстанской области, 9 мая примерно в 09.30 часов, когда правоохранители находились на площади Победы и стационарный пункт по улице Нурпеисовой пустовал, 44-летний нетрезвый мужчина нанес повреждения предметом, похожим на кирпич.

Подобными действиями он выразил явное неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок.

"За совершение данного правонарушения в отношении горожанина составлен административный протокол по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968632-pyanyy-muzhchina-bil-kirpichom-po-punktu-politsii-v-uralske-video/