Пенсионера, подозреваемого в убийстве сына, задержали в Алматинской области

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69-летний мужчина подозревается в убийстве своего 42-летнего сына. По версии полиции, трагедия произошла во время семейной ссоры. Предполагается, что пенсионер защищал свою сноху. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, 7 мая в одном из частных домов села Дойыншы Каратальского района погиб 42-летний мужчина. Отмечается, что смерть наступила от удара ножом, который был обнаружен криминалистами на месте происшествия.

Полицейские выяснили, что трагедия произошла накануне, 6 мая.

В убийстве потерпевшего подозревается его 69-летний отец, который, как считает следствие, защищал молодую сноху.

Подозреваемого пенсионера разыскали в доме младшего сына, после чего он был задержан и взят под стражу.

"Задержанный признался в убийстве. В своих показаниях он пояснил, что приехал к сыну обсудить семейные вопросы.

Находясь в гостях, пожилой мужчина случайно оказался свидетелем ссоры сына со своей женой, в ходе которой он встал на защиту снохи. После этого подвыпивший сын набросился на отца с кулаками, тот в ответ схватился за кухонный нож" – объяснил начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов.

Сообщается, что сейчас по факту убийства начато досудебное расследование. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968872-pensionera-podozrevaemogo-v-ubiystve-syna-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/