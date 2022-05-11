Трое погибли при стрельбе в Кызылорде: задержаны подозреваемые в убийстве (видео)

Задержания в Кызылорде. Кадр из видео: polisia.kz

Три человека погибли в результате стрельбы в Кызылорде. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали шестерых подозреваемых, еще четверо находятся в розыске, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

При осмотре места происшествия и по адресам проживания подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты пять единиц оружия, несколько боеприпасов, наркотики и семь автомобилей. Назначены экспертизы.

"Установлены личности всех участников и обеспечена безопасность пострадавшей стороны. Зарегистрировано восемь уголовных дел, из них два - об убийстве, два - о хулиганстве, три - о незаконном обороте оружия и одно - о незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время обстоятельства уголовного дела исследуются всесторонне, полно и объективно", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области Байжан Байгелди.

Напомним, 7 мая при стрельбе в Кызылорде погибли три человека, еще трое получили ранения. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Позже стало известно, что пострадавших прооперировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968743-troe-pogibli-pri-strelbe-v-kyzylorde-zaderzhany-podozrevaemye-v-ubiystve-video/