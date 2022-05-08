Три человека погибли в результате перестрелки в Кызылорде

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Перестрелка минувшим вечером произошла в Кызылорде. В результате данного инцидента погибли три человека, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили корреспондентам в ДП региона, факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 99 ("Убийство") Уголовного кодекса РК, назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.

Известно, что жертвами произошедшей трагедии стали 3 человека.

Как отметили в полиции региона, иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Как пишет Sputnik Казахстан, в результате произошедшего также были ранены 2 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968530-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-perestrelki-v-kyzylorde/