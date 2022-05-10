Выживших при стрельбе в Кызылорде прооперировали

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При стрельбе на оживленной улице на окраине Кызылорды погибли три человека, ранения получили еще трое. Врачи прооперировали пострадавших и называют их состояние стабильным, передает КТК.

Многочисленные очевидцы говорят, что стрельба началась внезапно. Нападавших не было видно, но люди начали падать один за другим. На месте скончались трое мужчин 26-29 лет.

Еще троих с ранениями живота, ног, груди и переломом голени врачи уже прооперировали. Уголовное дело заведено по статье "Убийство".

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что в Кызылорде произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. В департаменте полиции региона отметили, что факт зарегистрирован, назначены необходимые экспертизы. Иную информацию в ведомстве в интересах следствия не разглашают. Также отмечалось, что, по предварительным данным, ранения получили двое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968614-vyzhivshih-pri-strelbe-v-kyzylorde-prooperirovali/