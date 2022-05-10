Выживших при стрельбе в Кызылорде прооперировали
При стрельбе на оживленной улице на окраине Кызылорды погибли три человека, ранения получили еще трое. Врачи прооперировали пострадавших и называют их состояние стабильным, передает КТК.
Многочисленные очевидцы говорят, что стрельба началась внезапно. Нападавших не было видно, но люди начали падать один за другим. На месте скончались трое мужчин 26-29 лет.
Еще троих с ранениями живота, ног, груди и переломом голени врачи уже прооперировали. Уголовное дело заведено по статье "Убийство".
Источник: КТК
Напомним, ранее сообщалось, что в Кызылорде произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. В департаменте полиции региона отметили, что факт зарегистрирован, назначены необходимые экспертизы. Иную информацию в ведомстве в интересах следствия не разглашают. Также отмечалось, что, по предварительным данным, ранения получили двое.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968614-vyzhivshih-pri-strelbe-v-kyzylorde-prooperirovali/