Нарушения на сотни миллиардов тенге выявили на казахстанской таможне

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Комитет госдоходов по поручению Токаева провел совместно с Генпрокуратурой провел проверки деятельности на таможенной границе Казахстана, в результате которых были выявлены нарушения на сотни миллиардов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

Межведомственная группа при Генпрокуратуре проверяла деятельность участников внешнеэкономической деятельности (УВЭД), уполномоченных экономических операторов (УЭО), а также приграничных пунктов пропуска с Китаем.

В итоге были обнаружены нарушения у девяти экономических операторов и одного филиала УЭО, сумма доначислений составила 107 млрд тенге.

Также установлены факты уклонения от уплаты налогов на 58 млрд тенге.

Общая сумма нарушений, выявленных за последние 3 года – 165 млрд тенге.

Кроме того, сотрудники комитета установили наличие признаков выписки фиктивных электронных счетов-фактур на 398 млрд тенге.

Предварительная сумма ущерба – 128 млрд тенге.

Материалы переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса возбуждения уголовного дела.

Материалы по 151 импортеру, у которых нашли признаки выписки фиктивных электронных счетов-фактур, направлены в Агентство по финансовому мониторингу.

Все указанные нарушения выявлены благодаря информационным системам Комитета госдоходов, на базе которых действует система прослеживаемости товаров от импорта/производства до розничной реализации/экспорта.

Сегодня 100% таможенных деклараций подаются в электронном виде, УВЭД самостоятельно заявляют сведения, которые в последующем используются при администрировании.

К примеру, НДС, недоплаченный при импорте за счет занижения стоимости товаров, благодаря применению ЭСФ довзыскивается с наценки на последующих этапах реализации.

Кроме того, принимается ряд других системных и точечных мер.

В рамках совместной проверки Генпрокуратура внесла представления об устранении нарушений деятельности УЭО. Они касаются совершенствования системы регулирования управления рисками, проведения мер таможенного контроля, снижения коррупционных рисков и так далее.

В комитете заверили, что принимают все необходимые меры по устранению данных замечаний, улучшению таможенного администрирования и усилению контроля на границе. Работа по наведению порядка на таможенной границе и повышению доходной части бюджета находится на особом контроле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968416-narusheniya-na-sotni-milliardov-tenge-vyyavili-na-kazahstanskoy-tamozhne/