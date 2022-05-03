Генпрокуратура выявила нарушения на 165 млрд тенге на казахстанской таможне

Пункт пропуска "Нур Жолы". Кадр из видео: YouTube-канал Генеральной прокуратуры РК

По поручению главы государства сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана провели проверки в таможенной сфере. За месяц проверки было выявлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ведомства.

В ходе проверок были выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров, тем самым государству причинен крупный материальный ущерб. По данным Генпрокуратуры, он оценивается в 165 млрд тенге.

"Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.

Уполномоченные экономические операторы, в целях увода предпринимателей от налогов, за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиард тенге", – отметил официальный представитель ведомства Дархан Дуйсембай.

Он также сообщил, что за месяц проверки было установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге.

"К примеру, досмотром груза ТОО "Group Of The Companies Tda" обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу", – подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Также, по данным ведомства, были зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц.

27 января этого года при повторном досмотре груза ТОО "Берекет Логистик" была выявлена контрабанда весом в 22 тонны. При этом, как объяснили в ведомстве, во время первичного досмотра специалист таможенного поста "Нұр Жолы" указал, что вес незадекларированного товара составляет лишь 337 килограмм. Отмечается, что в данном случае стоимость контрабанды составила 127 млн тенге.

"В другом случае сотрудники Департамента госдоходов города Алматы путем корректировки сведений в информационных системах позволили обойти 9 импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге.

Совместными усилиями Антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры за дачу взятки в размере 50 тыс. долларов США сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста "Нұр Жолы" и его заместитель", – сообщил Дархан Дуйсембай.

Кроме того, спикер отметил, что за дачу взятки проверяющим в размере 30 тыс. долларов США взят под стражу представитель ТОО "Cargo Management".

Подчеркивается, что по всем указанным фактам проводятся досудебные расследования.

"Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес правительства внесен акт прокурорского надзора", – добавил официальный представитель Генпрокуратуры РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967729-genprokuratura-vyyavila-narusheniya-na-165-mlrd-tenge-na-kazahstanskoy-tamozhne/