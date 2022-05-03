Избиение пожилой женщины в Алматы: полиция нашла предполагаемого нападавшего

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудники Управления полиции Алатауского района нашли мужчину, предположительно, нападавшего на пожилую женщину в Алматы. Он доставлен в полицию, передает корреспондент NUR.KZ.

"В социальных сетях распространяется информация об избиении пожилой женщины со стороны неустановленного мужчины.

Проведенными мероприятиями сотрудниками УП Алатауского района указанное лицо установлено и доставлено в полицию. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в районной прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что прокуратурой района будет обеспечено принятие законного процессуального решения в отношении этого человека. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее в Сети появилось видео того, как некий мужчина повалил на землю пенсионерку и начал ее избивать. Случилось это во время спора пожилой женщины с молодой девушкой. Полицейские начали проверку по данному случаю.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов, ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967771-izbienie-pozhiloy-zhenschiny-v-almaty-politsiya-nashla-predpolagaemogo-napadavshego/