Избиение пожилой женщины попало на видео в Алматы

Момент нападения. Кадр из видео: t.me/abdrakhmanovlive

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как пенсионерку валит на землю и бьет мужчина. Алматинские полицейские начали проверку по данному случаю, сообщил в своем официальном Telegram-канале замначальника городского ДП Рустам Абдрахманов.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения, расположенная на одном из зданий.

На кадрах можно увидеть, как пожилая женщина на костылях о чем-то спорит с молодой девушкой. В какой-то момент девушка бросает в женщину предметом, находившимся у нее в руке.

Через несколько секунд к пожилой женщине со спины подходит мужчина и, схватив ее за голову и шею, валит на землю. Затем он вырывает костыли из рук пострадавшей и пытается накинуться на нее.

Нападавшего оттащил молодой человек, который стал свидетелем нападения. Тем не менее, мужчине все равно удалось нанести несколько ударов по сидящей на земле женщине.

Все видео длится больше 11 минут и на дальнейших кадрах видно, что нападавший делает еще несколько попыток ударить пожилую женщину. Кроме того, в конфликте продолжила участвовать девушка, спорившая с пострадавшей в самом начале.

На записи отсутствует звук, а потому разобрать, о чем спорили участники инцидента, не представляется возможным.

Инцидент прокомментировал заместитель руководителя Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

"Сообщаю, что нами 1 мая 2022 года начата проверка.

Поручено сотрудникам УП Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", – сообщил Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967757-izbienie-pozhiloy-zhenschiny-popalo-na-video-v-almaty/