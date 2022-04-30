Заместителя начальника полиции осудили в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области 27 апреля вынесли приговор заместителю начальника отдела полиции Акжаикского района. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила Антикоррупционная служба Казахстана.

Майор полиции Артур Абулхаиров обвинялся в покушении на получение 500 тысяч тенге от жителя Уральска за прекращение уголовного дела.

В итоге заместителя начальника отдела полиции Акжаикского района приговорили к штрафу в размере 7,5 млн тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и специального звания.

"Приговор в законную силу не вступил", - отметили в Антикоре.

Напомним, ранее стало известно о задержании и водворении под стражу командира 4-й роты полка патрульной полиции МПС ДП Шымкента. Его подозревают в получении взяток от подчиненных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967542-zamestitelya-nachalnika-politsii-osudili-v-zko/