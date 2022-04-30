Командира полка патрульной полиции задержали в Шымкенте

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На днях пресечена преступная деятельность командира 4-й роты полка патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции Шымкента. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Офицера подозревают в том, что он на системной основе получал взятки от подчиненных за общее покровительство по службе (по статье 366 Уголовного кодекса РК).

"27 апреля текущего года в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП Шымкента после получения очередной взятки от подчиненных подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в Антикоре.

29 апреля Специализированным следственным судом Шымкента в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось о задержании бывшего начальника МПС ДП Шымкента Мухтара Бухарбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967541-komandira-polka-patrulnoy-politsii-zaderzhali-v-shymkente/