Камни с древними петроглифами стали исчезать в ВКО

Кадр из видео: КТК

Жители Восточно-Казахстанской области бьют тревогу. Говорят, что многие камни с древними наскальными рисунками похитили. Люди настаивают на том, чтобы петроглифы в местечке Абралы были взяты под охрану, передает КТК.

Уникальная галерея наскальной живописи под открытым небом популярна среди туристов и археологов. Ее протяженность составляет около полутора километров.

По словам краеведов, некоторым изображениям здесь больше 2,5 тысяч лет. Кому понадобились камни и зачем - неизвестно. Предположительно, они могли попасть в руки коллекционеров.

Чиновники тоже удивляются, как их можно было украсть, ведь местность труднодоступная. Огородить ее возможности нет. Поэтому совместно с учеными они сейчас продумывают, как сохранить артефакты и привлечь к ответственности расхитителей.

"Такой варварский поступок я вижу впервые. Вот здесь был камень. Его забрали и увезли. Подняли краном или специальным устройством", - возмущается житель села Кайнар Серик Акишев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967537-kamni-s-drevnimi-petroglifami-stali-ischezat-v-vko/