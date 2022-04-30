Фальшивомонетчиков осудили за сбыт более 50 тысяч долларов в Нур-Султане

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Четверо фальшивомонетчиков осуждены за сбыт более 50 тысяч долларов в Нур-Султане. Поддельные купюры предприимчивые молодые люди сдавали в пункты обмена валют или продавали частным лицам, а также разменивали в букмекерских конторах и даже умудрялись пополнять банковские счета, передает телеканал "Астана".

По информации столичного департамента экономических расследований, у парней обнаружили без малого 55 тысяч фальшивых долларов очень хорошего качества. Все четверо предстали перед судом.

"Суд №2 Сарыаркинского района Нур-Султана приговорил Чекиева, Иманбаева, Жомарт, Төлеутай к пяти годам лишения свободы условно", - сообщил следователь ДЭР по Нур-Султану Жалал Акматов.

Он призвал граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у сторонних лиц.

Напомним, ранее стало известно, что в столице задержали подозреваемых, занимавшихся хранением и сбытом поддельной иностранной валюты. Из незаконного оборота изъято 1 114 фальшивых купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 55 700 долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967536-falshivomonetchikov-osudili-za-sbyt-bolee-50-tysyach-dollarov-v-nur-sultane/