Спецоперация в Талдыкоргане: изъяты наркотики, оружие и боеприпасы (видео)

Задержание подозреваемого. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

В Талдыкоргане в ходе спецоперации был задержан 31-летний мужчина, у которого изъяли 8 тысяч доз "синтетики", а также арсенал оружия и боеприпасов, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Задержание наркоторговца полицейские провели в Восточном микрорайоне при сбыте нескольких доз мефедрона.

При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого дополнительно изъято еще около 80 граммов того же наркотика. Это порядка 8 тысяч доз "синтетики".

Кроме того, в доме также обнаружили обрез нарезного одноствольного ружья ТОЗ-8 калибра 5,6 мм, одноствольное ружье ИЖ-К 16 калибра и более 20 патронов. Оружие оказалось незарегистрированным и без отличительных номеров.

По словам начальника управления противодействия наркобизнесу Казыбека Мухамедова, стражи порядка установили, что подозреваемый также сбывал наркотики через интернет.

Сейчас мужчина помещен под стражу. По факту сбыта и хранения наркотиков, а также незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов начато досудебное расследование по двум статьям УК РК. Назначены экспертизы.

В настоящее время оперативники пытаются установить канал поступления в регион синтетических наркотиков, а также источник приобретения ружей.

Еще задержанный будет проверен на причастность к преступлениям с применением оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967191-spetsoperatsiya-v-taldykorgane-izyaty-narkotiki-oruzhie-i-boepripasy-video/