Участники бэнда Mad Men. Фото: www.instagram.com/madmen.qpop

Участников Q-pop-группы Mad Men осудили за хранение и производство наркотиков на длительные сроки лишения свободы. Об этом сообщили в Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы.

Участников группы Mad Men судили по факту создания и руководства преступной группой, изготовления, хранения в целях сбыта психотропного вещества в особо крупном размере, хранения наркотического средства в крупном размере в целях сбыта, сбыта психотропного вещества в особо крупном размере.

"В начале сентября 2020 года Х. создал преступную группу, куда вошли шесть человек. Все они принимали участие в ее деятельности в целях незаконного изготовления аналога психотропного вещества "мефедрон" и хранения наркотического средства "гашиш" для последующего сбыта.

Руководитель преступной группы Х. распределил каждому участнику их роли, сам он занимался приобретением компонентов для производства мефедрона и вел переговоры с покупателями. Другие участники изготавливали психотропное вещество в подвале коттеджа в Алматы, оборудованного под лабораторию, в котором в дальнейшем расфасовывали на отдельные дозы, а информацию о стоимости размещали на специально созданных сайте и чатах", - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что другие участники делали закладки в общественных местах. 14 апреля 2021 года один из музыкантов, М., получил мефедрон в крупном размере и сделал закладки. В этот же день свертки были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

"20 апреля 2021 года в ходе обыска подвала вышеуказанного коттеджа, а также в сарае одного из домов обнаружены и изъяты психотропные вещества в особо крупном размере, оборудование и компоненты для его изготовления и гашиш в крупном размере. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства М., а именно, во дворе дома под камнями обнаружены два свертка с мефедроном, в особо крупном размере", - сообщили в суде.

Во время судебного процесса прокурор поддержал обвинение и попросил назначить Х. 18 лет лишения свободы, остальным участникам - от 17 до 17,5 лет.

"Приговором суда Х. признан виновным в создании и руководстве организованной группы, незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта, в составе организованной группы, посредством использования электронных информационных ресурсов и осужден к 17 годам лишения свободы.

Остальные участники признаны виновными в незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, в участии в организованной преступной группе, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта, в составе организованной группы, посредством использования электронных информационных ресурсов", - рассказали в пресс-службе суда.

Троим из участников назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, остальным участникам – 15 лет и 3 месяца лишения свободы.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств у всех подсудимых их молодой возраст и отсутствие прежних судимостей. А подсудимый С. частично признал вину. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Напомним, что в апреле прошлого года в Алматы полицейские ликвидировали устойчивую наркосеть, действующую в городе, которая состояла из десяти человек. Известные музыканты оказались среди задержанных за изготовление и сбыт наркотиков.

23 апреля была избрана мера пресечения в отношении задержанных двоих участников известной группы Mad Men.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967017-uchastnikov-q-pop-gruppy-mad-men-osudili-za-hranenie-i-proizvodstvo-narkotikov/